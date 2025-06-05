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Зеленський підписав закон про обмеження пенсій засудженим за злочини проти нацбезпеки

Такі особи отримуватимуть пенсію не вище прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зеленський підписав закон про обмеження пенсій засудженим за злочини проти нацбезпеки
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4455-IX щодо обмеження виплати пенсій особам, засудженим за злочини проти національної безпеки.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради. 

Законом передбачено, що під час відбування покарання такі особи отримуватимуть пенсію не вище прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

А після відбування покарання люди, які отримували спеціальні пенсії (зокрема державні службовці, військовослужбовці, працівники прокуратури тощо), втрачають на них право.

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Як йдеться у пояснювальній записці, виплата пенсій у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, особам, засудженим за вчинення умисного кримінального правопорушення, буде додатковим превентивним заходом для захисту державної, громадської безпеки, безпеки людства, міжнародного правопорядку та миру, обороноздатності, незалежності країни, її конституційного ладу, що на сьогодні є особливо необхідним. 

"Додатково виражатиметься негативна оцінка державою вчинених проти неї дій, а також осуд таких дій українським суспільством, яке відстоює свою незалежність та свободу", – зазначено у документі. 
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