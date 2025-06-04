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Правоохоронці ліквідували підпільні цехи з виготовлення рідин для електронок, вилучено продукції на 1,2 млрд грн

Продавали контрафактну продукцію через точки роздрібної торгівлі та оптовим покупцям.

Правоохоронці ліквідували підпільні цехи з виготовлення рідин для електронок, вилучено продукції на 1,2 млрд грн
Фото: БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківщини. Під час обшуків вилучено на 1,2 млрд грн товару.

Слідством встановлено, що сімейне подружжя організувало незаконне виготовлення, зберігання та збут рідин, картриджів, заправних контейнерів та ємностей для електронок.

Виробництва знаходилися у Харківській та Львівській областях. Продавали контрафактну продукцію через точки роздрібної торгівлі та оптовим покупцям.

Детективи БЕБ провели 9 обшуків у складських приміщеннях, цехах з виробництва рідин та за місцями проживання фігурантів.

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За результатами обшуків вилучено понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах, понад 8,6 тонни гліцерину, майже 1,4 млн харчових ароматизаторів в пластикових ємностях, обладнання для виготовлення рідин та наповнення електронних сигарет, система для маркування, електронні пристрої для паління, комп’ютери, мобільні телефони, документи, чорнові записи тощо.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,2 млрд грн.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів).

У відомстві нагадали, що лише за січень-квітень цього року детективи Бюро економічної безпеки вилучили понад 9,5 млн марок акцизного податку, 2,54 млн паперових гільз, 4 виробничі лінії тощо. Загальна вартість вилученого майна - більше ніж 250 млн грн.
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