НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці заявили про викриття екскерівників Запоріжжяобленерго на службовій недбалості зі збитками 730 млн грн

Слідство встановило, що у 2019 році фігуранти уклали договір з промисловим підприємством на постачання електричної енергії. В угоді йшлося про постачання електроенергії за тарифом 2-го класу, втім по факту завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість.

Правоохоронці заявили про викриття екскерівників Запоріжжяобленерго на службовій недбалості зі збитками 730 млн грн
Фото: прокуратура

Служба безпеки України заявила, що у співпраці з Бюро економічної безпеки викрили колишніх гендиректора та комерційного директора ПАТ «Запоріжжяобленерго», які допустили збитки підприємства на 730 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.  

За матеріалами справи, у 2019 році фігуранти уклали договір з промисловим підприємством на постачання електричної енергії на його виробничі потужності.

Відповідно до укладеної угоди виробник мав отримувати від держкомпанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об’єктів, що не мають власної підстанції.

Support LB.ua

У такому випадку значно зростає собівартість «струму» через додаткове використання високовольтних ліній та кабельних систем для його подачі споживачу.

Утім, як з’ясувало розслідування, по факту завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість.

При цьому, за даними слідчих, колишній топменеджмент енергопідприємства не перевірив достовірність походження електроенергії і допустив збитки в особливо великих розмірах.

Висновки незалежної експертизи підтвердили збитки, завдані підприємству на 730 млн грн. 

Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих.

За наявними даними, для цього фігурант робив фотознімки персональних даних потерпілих.

На підставі зібраних доказів обом експосадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Крім цього, дії колишнього гендиректора енергокомпанії додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies