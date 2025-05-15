Систему SAP впровадили в управління фінансами Сил логістики

Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Cил логістики ЗСУ (КСЛ) розгорнули модуль фінансового обліку на основі SAP для фінансово-економічного управління КСЛ.
Як повідомили у оборонному відомстві, рішення дозволяє керувати обліковими процесами з урахуванням специфіки бюджетних установ та особливостей Міністерства оборони.
Зокрема, воно надає можливість:
- обліку асигнувань і взятих зобов’язань, обліку касових і фактичних видатків, обліку за внутрішніми розрахунками (внутрішньовідомчою передачею запасів);
- зберігання сканованих копій документів;
- інтеграції з системою дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство»;
- централізованого ведення довідників (бухгалтерських рахунків, фондів, КПКВ, кодів підпрограм, КЕКВ, кодів видатків матеріалів з використання Nato Stock Number кодів, ділових партнерів з вказанням банківських реквізитів тощо);
- наскрізної інтеграції бухгалтерських документів, логістичних операцій і закупівельних документів;
- формування облікових регістрів, бухгалтерської звітності.
Наступним кроком стане розгортання системи управління ресурсами SAP в фінансових службах та управліннях в об’єднаних центрах забезпечення, базах, арсеналах та в інших командуваннях.
- У квітні розпочали підготовку до впровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами – SAPDefence & Security.
- Систему SAP використовують для управління оборонними ресурсами 28 країн-членів НАТО.
- У 2023 році Міноборони разом із Генштабом та Командуванням Сил логістики ЗСУ розпочали впровадження SAP з автоматизації процесів постачання та забезпечення за основними тиловими й військовими службами забезпечення.