Систему SAP впровадили в управління фінансами Сил логістики

Це дозволяє керувати обліковими процесами з урахуванням специфіки бюджетних установ та особливостей Міністерства оборони.

Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Cил логістики ЗСУ (КСЛ) розгорнули модуль фінансового обліку на основі SAP для фінансово-економічного управління КСЛ.

Як повідомили у оборонному відомстві, рішення дозволяє керувати обліковими процесами з урахуванням специфіки бюджетних установ та особливостей Міністерства оборони.

Зокрема, воно надає можливість:

обліку асигнувань і взятих зобов’язань, обліку касових і фактичних видатків, обліку за внутрішніми розрахунками (внутрішньовідомчою передачею запасів);

зберігання сканованих копій документів;

інтеграції з системою дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство»;

централізованого ведення довідників (бухгалтерських рахунків, фондів, КПКВ, кодів підпрограм, КЕКВ, кодів видатків матеріалів з використання Nato Stock Number кодів, ділових партнерів з вказанням банківських реквізитів тощо);

наскрізної інтеграції бухгалтерських документів, логістичних операцій і закупівельних документів;

формування облікових регістрів, бухгалтерської звітності.

Наступним кроком стане розгортання системи управління ресурсами SAP в фінансових службах та управліннях в об’єднаних центрах забезпечення, базах, арсеналах та в інших командуваннях.