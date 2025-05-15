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Систему SAP впровадили в управління фінансами Сил логістики

Це дозволяє керувати обліковими процесами з урахуванням специфіки бюджетних установ та особливостей Міністерства оборони.

Систему SAP впровадили в управління фінансами Сил логістики
Фото ілюстративне
Фото: val.ua

Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Cил логістики ЗСУ (КСЛ) розгорнули модуль фінансового обліку на основі SAP для фінансово-економічного управління КСЛ. 

Як повідомили у оборонному відомстві, рішення дозволяє керувати обліковими процесами з урахуванням специфіки бюджетних установ та особливостей Міністерства оборони. 

Зокрема, воно надає можливість: 

  • обліку асигнувань і взятих зобов’язань, обліку касових і фактичних видатків, обліку за внутрішніми розрахунками (внутрішньовідомчою передачею запасів);
  • зберігання сканованих копій документів;
  • інтеграції з системою дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство»;
  • централізованого ведення довідників (бухгалтерських рахунків, фондів, КПКВ, кодів підпрограм, КЕКВ, кодів видатків матеріалів з використання Nato Stock Number кодів, ділових партнерів з вказанням банківських реквізитів тощо);
  • наскрізної інтеграції бухгалтерських документів, логістичних операцій і закупівельних документів;
  • формування облікових регістрів, бухгалтерської звітності.

Наступним кроком стане розгортання системи управління ресурсами SAP в фінансових службах та управліннях в об’єднаних центрах забезпечення, базах, арсеналах та в інших командуваннях.

  • У квітні розпочали підготовку до впровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами – SAPDefence & Security. 
  • Систему SAP використовують для управління оборонними ресурсами 28 країн-членів НАТО.
  • У 2023 році Міноборони разом із Генштабом та Командуванням Сил логістики ЗСУ розпочали впровадження SAP з автоматизації процесів постачання та забезпечення за основними тиловими й військовими службами забезпечення.
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