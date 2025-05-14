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Міноборони: Повітряно-космічні сили РФ використовують близько 200 супутників

150 тисяч осіб військового персоналу РФ обслуговують цю систему.

Міноборони: Повітряно-космічні сили РФ використовують близько 200 супутників
Фото: Міноборони

У 2015 році Росія створила Повітряно-космічні сили, об'єднавши Військово-повітряні сили та Війська повітряно-космічної оборони, які керують супутниковими системами військового і подвійного призначення, запускають космічні апарати на орбіту, моніторять космічний простір, виявляють і нейтралізують загрози з космосу та в космосі.

Про це інформують у Міноборони України.

"Противник розгорнув близько 200 супутників та 150 000 людей військового персоналу, які обслуговують цю систему. Натомість Україна поки що має один апарат — "Народний супутник", який розробила компанія ICEYE та придбав Благодійний фонд Сергія Притули на кошти з донатів громадян. Завдяки йому та підтримці партнерів українське військо має змогу протидіяти загрозам, — ідеться у повідомленні. 

В оборонному відомстві наголошують, що "цього замало — Україна має перейти від ролі споживача до повноцінного гравця в космічній сфері. І завдання Міноборони — забезпечити цю суб’єктність".

Впродовж останнього десятиліття дедалі більше країн визнають космос критично важливим для національної безпеки. Вони працюють над тим, щоб забезпечити свою присутність і захист інтересів на орбіті.

Крім Росії, з 2015 року військову космічну програму розвиває Китай. 

У 2019 році США створили окремий рід військ — Космічні сили. Їхнє завдання — захист інтересів країни та стримування агресії через операції в космосі. Лише у 2023 році вони здійснили 74 ракетні запуски, а у 2024-му — вже 93, що стало рекордом.

Того ж 2019 року Індія заснувала Агенцію космічних досліджень під егідою Міністерства оборони. Власні космічні війська мають Велика Британія, Франція, Італія, Польща та Німеччина. У 2021 році до них приєдналися Іспанія, Чехія, Японія, Тайвань, Туреччина, Азербайджан і Казахстан.

  • Наприкінці березня Міністерство оборони України оголосило про створення Управління космічної політики.  Головна мета нової структури — об’єднати внутрішні та зовнішні можливості для розвитку українського військового космосу. Ця подія підняла низку важливих запитань. Міноборони відповідає на найпопулярніші з них.
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