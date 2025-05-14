Більшість українців підтримують Зеленського та не схвалюють проведення виборів до завершення війни

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, а не довіряють – 22%. Також 71% громадян не підтримують проведення виборів до повного завершення війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Порівняно із останнім опитуванням у березні 2025 року, довіра до глави держави зросла: частка тих, хто довіряє, збільшилася з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.

Фото: КМІС Динаміка довіри до Володимира Зеленського протягом 2019-2025 років

У всіх регіонах України більшість населення довіряють Зеленському і ці показники приблизно одинакові. Однак на сході країни рівень довіри трохи нижчий. Там довіряють президенту 60% людей (в інших регіонах – 75-77%), не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%).

Фото: КМІС Довіра до Володимира Зеленського в регіональному вимірі

Також у респондентів запитали їхню думку про про те, чи варто проводити національні вибори у разі оголошення перемир’я та за умови гарантій безпеки.

Переважна більшість українців – 71%, не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%.

При цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз – з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

У КМІС зазначають, що підтримка проведення виборів тісно пов’язана з довірою президенту. Більше половини тих, хто не довіряє Президенту, підтримують проведення виборів – 57% проти 38%, які проти проведення виборів навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки.

Серед же тих, хто довіряє Президенту, 82% висловлюють проти проведення виборів (підтримують проведення – 15%).У всіх регіонах України абсолютна більшість виступають проти проведення виборів. Найбільше противників виборів – на заході України. Відносно найменше противників – на сході.

Фото: КМІС Підтримка проведення виборів залежно від довіри президенту