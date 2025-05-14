Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру
The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру
ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоЖиття

Більшість українців підтримують Зеленського та не схвалюють проведення виборів до завершення війни

Від березня рівень довіри до Зеленського зріс до 74%. 

Більшість українців підтримують Зеленського та не схвалюють проведення виборів до завершення війни
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, а не довіряють – 22%. Також 71% громадян не підтримують проведення виборів до повного завершення війни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). 

Порівняно із останнім опитуванням у березні 2025 року, довіра до глави держави зросла: частка тих, хто довіряє, збільшилася з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.

Динаміка довіри до Володимира Зеленського протягом 2019-2025 років
Фото: КМІС
Динаміка довіри до Володимира Зеленського протягом 2019-2025 років

У всіх регіонах України більшість населення довіряють Зеленському і ці показники приблизно одинакові. Однак на сході країни рівень довіри трохи нижчий. Там довіряють президенту 60% людей (в інших регіонах – 75-77%), не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%).

Довіра до Володимира Зеленського в регіональному вимірі
Фото: КМІС
Довіра до Володимира Зеленського в регіональному вимірі

Також у респондентів запитали їхню думку про про те, чи варто проводити національні вибори у разі оголошення перемир’я та за умови гарантій безпеки.

Переважна більшість українців – 71%, не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%.

При цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз – з 19% до 25%. Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.         

У КМІС зазначають, що підтримка проведення виборів тісно пов’язана з довірою президенту. Більше половини тих, хто не довіряє Президенту, підтримують проведення виборів – 57% проти 38%, які проти проведення виборів навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки.

Серед же тих, хто довіряє Президенту, 82% висловлюють проти проведення виборів (підтримують проведення – 15%).У всіх регіонах України абсолютна більшість виступають проти проведення виборів. Найбільше противників виборів – на заході України. Відносно найменше противників – на сході. 

Підтримка проведення виборів залежно від довіри президенту
Фото: КМІС
Підтримка проведення виборів залежно від довіри президенту
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies