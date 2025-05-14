Затримали ворожого агента, який допомагав ворогу прориватися до адмінкордону Дніпропетровщини

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який шпигував для ворога на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.
Про це розповіли пресслужби СБУ та Донецької облпрокуратури.
Вороги використовували інформацію від зрадника для спроб прориву української оборони і виходу на адмінкордон Дніпропетровської області.
Ворожим поплічником виявився 52-річний мешканець селища Удачне Покровського району. Агента завербували через його родичку, яка проживає на території РФ і співпрацює з окупантами. Чоловіка, який є уродженцем Молдови, завербували у лютому 2025 року.
Для того, щоб зібрати дані, чоловік обходив місцевість біля передової. Він неодноразово намагався втертися в довіру українських захисників, щоб "втемну" випитувати у них потрібні відомості.
У разі виконання ворожих завдань куратор з ФСБ обіцяв агенту "евакуювати" його до країни-агресора. Серед цих завдань було виявлення бойових позицій мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також він намагався знайти і передати агресору локації бронетехніки та складів з боєприпасами наших військ.
Служба безпеки викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала у Кам’янському на Дніпропетровщині.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Нещодавно СБУ затримала двох безробітних, які наводили удари росіян по Дніпру та Краматорську.