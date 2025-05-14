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Затримали ворожого агента, який допомагав ворогу прориватися до адмінкордону Дніпропетровщини

Зрадником виявився 52-річний мешканець Покровського району Донеччини.

Затримали ворожого агента, який допомагав ворогу прориватися до адмінкордону Дніпропетровщини
Затримання ворожого агента
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який шпигував для ворога на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

Про це розповіли пресслужби СБУ та Донецької облпрокуратури.

Вороги використовували інформацію від зрадника для спроб прориву української оборони і виходу на адмінкордон Дніпропетровської області.

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Ворожим поплічником виявився 52-річний мешканець селища Удачне Покровського району. Агента завербували через його родичку, яка проживає на території РФ і співпрацює з окупантами. Чоловіка, який є уродженцем Молдови, завербували у лютому 2025 року. 

Затриманий ворожий агент
Фото: Донецька облпрокуратура
Затриманий ворожий агент
Агент пильнував за обстановкою в селищі, яке розташоване поруч з адмінкордоном Дніпропетровської області. Текстові повідомлення з локаціями надсилав куратору через Телеграм. Крім того, акцентував увагу на цивільній інфраструктурі й домоволодіннях.

Для того, щоб зібрати дані, чоловік обходив місцевість біля передової. Він неодноразово намагався втертися в довіру українських захисників, щоб "втемну" випитувати у них потрібні відомості.

У разі виконання ворожих завдань куратор з ФСБ обіцяв агенту "евакуювати" його до країни-агресора. Серед цих завдань було виявлення бойових позицій мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також він намагався знайти і передати агресору локації бронетехніки та складів з боєприпасами наших військ.

Служба безпеки викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала у Кам’янському на Дніпропетровщині.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно СБУ затримала двох безробітних, які наводили удари росіян по Дніпру та Краматорську.
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