Від ворожих обстрілів постраждали 30 населених пунктів Херсонщини, поранені люди

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині, фото ілюстративне 5 травня 2025 року

Упродовж минулої доби російські війська атакували 30 населених пунктів Херсонщини. У області поранені дві людини.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Гончарне, Дніпровське, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Милове, Михайлівка, Молодіжне, Незламне, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Ромашкове, Садове, Станіслав, Токарівка, Томарине та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі.