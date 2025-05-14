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Від ворожих обстрілів постраждали 30 населених пунктів Херсонщини, поранені люди

Окупанти понівечили будинки, стільникову вежу, склади, гаражі та авто. 

Від ворожих обстрілів постраждали 30 населених пунктів Херсонщини, поранені люди
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині, фото ілюстративне 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували 30 населених пунктів Херсонщини. У області поранені дві людини.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Гончарне, Дніпровське, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Милове, Михайлівка, Молодіжне, Незламне, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Ромашкове, Садове, Станіслав, Токарівка, Томарине та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 5  приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі та  приватні автомобілі.

  • Нещодавно у Білозерці через російську атаку 10-річна дитина опинилася під завалами будинку.
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