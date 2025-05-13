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Поліція встановлює обставини вибуху в Одесі

Наразі відомо про травмування одного чоловіка.

Співробітники поліції встановлюють обставини вибуху в Хаджибейському районі Одеси.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

“На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що відомо про травмування одного чоловіка у дворі приватного будинку. Інформація про потерпілих уточнюється.
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