Президент пояснив, чому раніше заборонив прямі переговори з Путіним і кого ця заборона стосувалася

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що його указ про заборону на прямі переговори з російським президентом Путіним стосувався не його, а інших осіб. Про це він сказав на брифінгу.

Указ він підписав, щоб люди Віктора Медведчука не представляли інтереси Путіна. Ці люди, вочевидь, попередньо поговоривши із Путіним, дзвонили Зеленському і висували йому ультиматуми.

"Говорили про те, як здавати Україну, куди мені бігти, інакше мене не буде, сім'ї", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що виняткове право на переговори рівня лідера країн є лише в нього.

"Ніхто, окрім мене, не може вести перемовини з лідером Росії і інших країн – згідно Конституції України", – підкреслив президент.

Він додав, що він собі нічого заборонити не може і нічого не забороняв.