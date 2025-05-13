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Президент пояснив, чому раніше заборонив прямі переговори з Путіним і кого ця заборона стосувалася

Не його. 

Президент пояснив, чому раніше заборонив прямі переговори з Путіним і кого ця заборона стосувалася
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що його указ про заборону на прямі переговори з російським президентом Путіним стосувався не його, а інших осіб. Про це він сказав на брифінгу

Указ він підписав, щоб люди Віктора Медведчука не представляли інтереси Путіна. Ці люди, вочевидь, попередньо поговоривши із Путіним, дзвонили Зеленському і висували йому ультиматуми.

"Говорили про те, як здавати Україну, куди мені бігти, інакше мене не буде, сім'ї", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що виняткове право на переговори рівня лідера країн є лише в нього. 

"Ніхто, окрім мене, не може вести перемовини з лідером Росії і інших країн – згідно Конституції України", – підкреслив президент. 

Він додав, що він собі нічого заборонити не може і нічого не забороняв. 
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