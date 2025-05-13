Українська та іспанська компанії домовились про співпрацю у виробництві бронетехніки

У Мадриді ПрАТ НВО «Практика» та іспанська компанія Tecnova S.L. підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва бронетехніки.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

За його словами, сторони домовилися про кооперацію у сфері виготовлення продукції спеціального та військового призначення, зокрема, універсальних і спеціалізованих бронемашин, а також невійськової бронетехніки.

«Така співпраця між компаніями значно підсилить напрям виробництва бронемашин в Україні, поєднавши досвід та технології України й Іспанії», — зазначив Сметанін.

Він додав, що наступним кроком має стати реалізація досягнутих домовленостей.