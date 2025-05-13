Внаслідок російських обстрілів Сумщини протягом доби є загиблий

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблий. Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумській громаді на автомобіль енергетиків загинув водій автомобіля (чоловік, 1981 р.н.), повідомляє обласна адміністрація.
Протягом доби, з ранку 12 травня до ранку 13 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 240 обстрілів по 40 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.
- більше 10 ударів КАБів;
- більше 40 атак FPV-дронами;
- 80 скидань ВОГ з БпЛА;
- 50 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив три ракетних удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській селищній громаді пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 1 цивільний автомобіль, 1 трактор;
- у Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та 5 автомобілів;
- у Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок;
- у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено приміщення будинку культури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 920 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 18 хвилин.