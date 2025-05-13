Внаслідок російських обстрілів Сумщини протягом доби є загиблий

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби є загиблий. Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумській громаді на автомобіль енергетиків загинув водій автомобіля (чоловік, 1981 р.н.), повідомляє обласна адміністрація.

Протягом доби, з ранку 12 травня до ранку 13 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 240 обстрілів по 40 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

більше 10 ударів КАБів;

більше 40 атак FPV-дронами;

80 скидань ВОГ з БпЛА;

50 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив три ракетних удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Миколаївській селищній громаді пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 1 цивільний автомобіль, 1 трактор;

у Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та 5 автомобілів;

у Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок;

у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено приміщення будинку культури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 920 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 18 хвилин.