Комарницький із дружиною володіли 110 квартирами в Києві, які швидко продали, - "Слідство. Інфо"

Протягом 2016-2018 років столичний бізнесмен та колишній депутат Київради Денис Комарницький разом з дружиною володіли 110 квартирами у Києві, які швидко продали.
Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".
Журналісти дослідили, що у житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці Комарницькі мали 52 квартири. У ЖК бізнескласу Central Park у районі метро "Либідська" - 48 помешкань. Ще ближче до центру столиці розташований ЖК преміумкласу Tetris Hall - там у Ірини Комарницької було 10 квартир.
"Слідство.Інфо" визначило середню ціну квадратного метра у "Комфорт Тауні" та Central Park у роки, коли квартири продавали Комарницькі. Житло лише у цих двох комплексах могло принести подружжю понад 330 мільйонів гривень.
Вартість 10 квартир, якими володіла Ірина Комарницька у Tetris Hall, журналісти рахували з довідки про оціночну вартість об’єктів нерухомості у цьому будинку станом на зараз. Вартість цих квартир могла сягати 110 мільйонів гривень. Отже, разом - 440 мільйонів гривень.
Пік активності з купівлею та продажем квартир припав саме на 2016-2018 роки. Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах.
Усі три житлові комплекси обʼєднує один забудовник - компанія KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов протягом 2014-2015 років був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка. У пресслужбі компанії KAN Development не відповіли на запит "Слідства.Інфо" - запитання про 110 квартир Комарницького залишилися без відповіді.
Журналісти спробували звʼязатися з самим Комарницьким, але за тим номером телефону, який він передав журналісту Михайлу Ткачу як актуальний для звʼязку, відповіла його дружина Ірина. Вона була власницею 62 квартир у трьох згаданих новобудовах від KAN Development. На запитання, чи були ці квартири хабарем, пані Ірина відповіла: "Ні, це не хабар. Це бізнес-діяльність".
Денис Комарницький
- Депутат Київської міської ради 5 і 6 скликань (обирався в 2006 і 2008 роках), був головою фракції "Блок Леоніда Черновецького" у 2008-2010 роках, юрист і підприємець. Журналісти називали його "смотрящим" за будівництвом в столиці.
- "Комарницький фактично виступав куратором значної частини ринку первинної нерухомості, а пов'язані з ним компанії вигравали комунальні тендери на ремонт і будівництво житла та інфраструктурних об'єктів", – писала "Економічна правда".
Операція "Чисте місто"
- 6 лютого повідомлялося, що НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто", в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з Комарницьким.
- У НАБУ розповіли, що схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.
- 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького в розшук.
- Директор Антикорупційного бюро Семен Кривонос також повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту. Водночас, він зазначив, що один із підозрюваних намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання.
- У банківських скриньках фігурантів справи виявили понад $6,4 млн, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень. Нещодавно Bihus info опублікували понад годинний матеріал, заснований на прослуховуванні розмов київських посадовців та Комарницького і його офісу. За даними журналістів, до списку пов'язаних з Комарницьким осіб потрапили: заступник Кличка, куратор земельного департаменту Петро Оленич, заступник Кличка, секретар Київради Володимир Бондаренко, фактичний "головний архітектор" Києва (директор департаменту містобудуванні і архітектури") Олександр Свистунов, його заступниця, як і ще декілька співробітників, голова управління розвитку та планування території Тетяна Зайченко, директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих, директор інституту земельних відносин Ігор Долинський, в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов, а також керівник департаменту транспортної інфраструктури Кандибор, директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв, його заступник Федорук, керівник КП "Спецжитлофонд" і заступники та інші посадовці. І це лише виконавча лінія КМДА, без людей з Київради.
- Комарницький обговорював і призначення Петра Оленича заступником голови КМДА: він підтримував його кандидатуру. Згідно з даними журналістів, офіс Комарницького мав значний вплив на департамент земресурсів і створював такі умови, щоб з ними приходили домовлятися. Журналісти також звернули увагу, що Комарницький ходив до голови ЦВК партії УДАР Артура Палатного на розмови.
- Після оприлюднення НАБУ інформації про розслідування, а також після публікації прослуховування, столична влада провела низку звільнень. Але не всіх фігурантів плівок.
- Частину з посадовців затримали, проти них ведеться слідство. Комарницького затримати не вдалося – він виїхав за кордон і оголошений у розшук. Журналісти УП дізналися, що у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради. Також використали машину з написом 200 і військовим камуфляжем. 20 березня СБУ відкрила кримінальне провадження стосовно сприяння втечі Комарницькому. Це зробили після того, як журналісти опублікували матеріал про те, що він у Відні.