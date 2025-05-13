Комарницький із дружиною володіли 110 квартирами в Києві, які швидко продали, - "Слідство. Інфо"

За даними журналістів, подружжя могло заробити на продажі цих квартир 440 мільйонів гривень.

Протягом 2016-2018 років столичний бізнесмен та колишній депутат Київради Денис Комарницький разом з дружиною володіли 110 квартирами у Києві, які швидко продали.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Журналісти дослідили, що у житловому комплексі "Комфорт Таун" на лівому березі столиці Комарницькі мали 52 квартири. У ЖК бізнескласу Central Park у районі метро "Либідська" - 48 помешкань. Ще ближче до центру столиці розташований ЖК преміумкласу Tetris Hall - там у Ірини Комарницької було 10 квартир.

"Слідство.Інфо" визначило середню ціну квадратного метра у "Комфорт Тауні" та Central Park у роки, коли квартири продавали Комарницькі. Житло лише у цих двох комплексах могло принести подружжю понад 330 мільйонів гривень.

Вартість 10 квартир, якими володіла Ірина Комарницька у Tetris Hall, журналісти рахували з довідки про оціночну вартість об’єктів нерухомості у цьому будинку станом на зараз. Вартість цих квартир могла сягати 110 мільйонів гривень. Отже, разом - 440 мільйонів гривень.

Пік активності з купівлею та продажем квартир припав саме на 2016-2018 роки. Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах.

Усі три житлові комплекси обʼєднує один забудовник - компанія KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов протягом 2014-2015 років був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка. У пресслужбі компанії KAN Development не відповіли на запит "Слідства.Інфо" - запитання про 110 квартир Комарницького залишилися без відповіді.

Журналісти спробували звʼязатися з самим Комарницьким, але за тим номером телефону, який він передав журналісту Михайлу Ткачу як актуальний для звʼязку, відповіла його дружина Ірина. Вона була власницею 62 квартир у трьох згаданих новобудовах від KAN Development. На запитання, чи були ці квартири хабарем, пані Ірина відповіла: "Ні, це не хабар. Це бізнес-діяльність".

Денис Комарницький

Депутат Київської міської ради 5 і 6 скликань (обирався в 2006 і 2008 роках), був головою фракції "Блок Леоніда Черновецького" у 2008-2010 роках, юрист і підприємець. Журналісти називали його "смотрящим" за будівництвом в столиці.

"Комарницький фактично виступав куратором значної частини ринку первинної нерухомості, а пов'язані з ним компанії вигравали комунальні тендери на ремонт і будівництво житла та інфраструктурних об'єктів", – писала "Економічна правда".

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