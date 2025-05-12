Зі складу Ставки вивели колишній перший заступник міністра оборони.

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі №304/2025.

Глава держави вивів зі складу Ставки колишнього першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

Як вказано у документі, рішення ухвалене згідно зі статтею 8 Закону України “Про оборону України” на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.