Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це йдеться в указі №304/2025.
Глава держави вивів зі складу Ставки колишнього першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.
Як вказано у документі, рішення ухвалене згідно зі статтею 8 Закону України “Про оборону України” на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- 11 квітня заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що йде з посади за власним бажанням. У Міноборони він безпосередньо координував напрямок закупівель.