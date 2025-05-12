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Володимир Зеленський змінив склад Ставки

Зі складу Ставки вивели колишній перший заступник міністра оборони.

Володимир Зеленський змінив склад Ставки
Іван Гаврилюк
Фото: Міноборони України

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі №304/2025.

Глава держави вивів зі складу Ставки колишнього першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

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Як вказано у документі, рішення ухвалене згідно зі статтею 8 Закону України “Про оборону України” на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  • 11 квітня заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що йде з посади за власним бажанням. У Міноборони він безпосередньо координував напрямок закупівель.
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