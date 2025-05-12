Росіяни знову атакували Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Російські війська упродовж дня били з артилерії та атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це інформує очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.
"Знову під ударом агресора була Нікопольщина – райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Ворог обстрілював з артилерії, атакував дронами", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда.
Люди не постраждали.
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