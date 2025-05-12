Росіяни знову атакували Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Російські війська упродовж дня били з артилерії та атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це інформує очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Знову під ударом агресора була Нікопольщина – райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Ворог обстрілював з артилерії, атакував дронами", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда.

Люди не постраждали.