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Росіяни знову атакували Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Під ударами опинилася Нікопольщина.

Росіяни знову атакували Дніпропетровщину дронами та з артилерії
Фото: dnipropetrovskaODA

Російські війська упродовж дня били з артилерії та атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровщини. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Знову під ударом агресора була Нікопольщина – райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Ворог обстрілював з артилерії, атакував дронами", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда. 

Люди не постраждали.

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