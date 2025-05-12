У Чернівцях затримали правоохоронця за організацію схеми переправлення військовозобов'язаних за кордон

Співробітники ДБР спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби та СБУ викрили правоохоронця з Чернівецької області, який планував організувати схему незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку через пункт пропуску "Ягодин".

Про це інформує пресслужба ДБР.

Як зазначає відомство, фігурант шукав охочих виїхати та за $9 тисяч і обіцяв забезпечити їм безперешкодний перетин кордону. У злочинній схемі він планував задіяти знайомого правоохоронця, який під час служби на пункті пропуску мав пропускати "клієнтів" без перевірки документів.

Фото: ДБР

Зловмисника викрили під час спроби організувати виїзд трьох чоловіків.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 332 КК України — пропозиція надання неправомірної вигоди, а також організація та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Санкції передбачають до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваного відсторонено від виконання службових обов’язків. Під час обшуку в його квартирі вилучено речовину, схожу на наркотичну. Зразки направлено на експертизу. У разі підтвердження факту — кримінальне провадження може бути додатково кваліфіковане.

Фото: ДБР

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави. ДБР встановлює повне коло осіб, причетних до схеми.