Польські перевізники анонсували перекриття руху на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Державна прикордонна служба попередила про можливі ускладнення руху на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у зв'язку з акцією протесту з польського боку. Інформацію про те, що 12 травня на цьому ПП можуть почати акцію перевізників, українська сторона отримала від Прикордонної варти Республіки Польща.
Протестувальники анонсували пропуск вантажівок по одній машині на годину на в'їзд та по одній – на виїзд. Гуманітарні вантажі обіцяли пропускати безперешкодно.
"Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців", – йдеться у повідомленні.
Станом на 11:42 рух вантажівок був без змін, але водіїв закликали враховувати анонс протесту під час планування перетину кордону через "Ягодин-Дорогуськ".
- З 2023-го польські фермери і перевізники періодично влаштовували масштабні перекриття руху на кордоні з Україною, вимагаючи таким чином рішень від власної влади. Ці перекриття негативно позначалися як на доставці товарів, так і на доставці військової і гуманітарної допомоги.
- Невдоволення фермерів було пов'язано з впливом української продукції на польський ринок. Перевізники були незадоволені так званим митним безвізом.