Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства РФ у Кракові

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкликає дозвіл на роботу консульства Росії у Кракові.
Про це він написав у соцмережі Х.
"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби здійснили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", – йдеться у повідомленні.
W związku z dowodami, że to rosyjskie służby specjalne dokonały karygodnego aktu dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej, podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 12, 2025
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.
- Пожежа в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 одиниць техніки. Ніхто не постраждав, але комплекс вигорів повністю.