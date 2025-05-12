Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства РФ у Кракові

Причиною закриття назвав пожежу торгового центру, у організації якої звинувачують росіян.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у Королівському коледжі оборонних досліджень в Лондоні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкликає дозвіл на роботу консульства Росії у Кракові.

Про це він написав у соцмережі Х.

"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби здійснили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", – йдеться у повідомленні.

W związku z dowodami, że to rosyjskie służby specjalne dokonały karygodnego aktu dywersji wobec centrum handlowego przy Marywilskiej, podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) May 12, 2025