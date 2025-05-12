У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
ГоловнаСвіт

Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства РФ у Кракові

Причиною закриття назвав пожежу торгового центру, у організації якої звинувачують росіян. 

Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства РФ у Кракові
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у Королівському коледжі оборонних досліджень в Лондоні
Фото: Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкликає дозвіл на роботу консульства Росії у Кракові.

Про це він написав у соцмережі Х. 

"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби здійснили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації у Кракові", – йдеться у повідомленні. 

  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.
  • Пожежа в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 одиниць техніки. Ніхто не постраждав, але комплекс вигорів повністю. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies