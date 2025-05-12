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Сьогодні у Британії міністри закордонних справ ЄС обговорять підтримку України

Повинні зустрітися глави МЗС Великобританії, Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та Євросоюзу.

Сьогодні у Британії міністри закордонних справ ЄС обговорять підтримку України
Майбутній міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 12 травня, у Великобританії пройде зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Темою буде підтримка України та посилення регіональної оборонної співпраці.

Як пише Reuters, зустріч організували перед самітом прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, яка має пройти наступного тижня.

За даними британського МЗС, міністр закордонних справ країни Девід Леммі має провести переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС.

"Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України – це екзистенційне питання для всієї Європи", – заявив Леммі і додав, що це – "унікальний момент для колективної безпеки континенту.

Зазначається, що Леммі планує оголосити про нові санкції, спрямовані проти суб'єктів, які підтримують російське вторгнення в Україну. Також він закликатиме до зміцнення європейської безпеки.

  • 10 травня, пройшла зустріч лідерів країн "коаліції охочих" – міжнародного об'єдання, покликаного надати Україні дієві гарантії безпеки. Тоді з візитом до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністри Польщі та Британії Дональд Туск та Кір Стармер. Лідери країн обговорювали ідею 30-денного безумнового припинення вогню та шляхи тиску на Росію, якщо вона відмовиться. 
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