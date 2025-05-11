"Припинення вогню Росією, потім все інше", - Єрмак про переговори в Туреччині

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч із Владіміром Путіним у Стамбулі, заявив, що передусім має настати припинення вогню.
Про це він написав у Telegram.
"Припинення вогню Росією, потім все інше. Президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб війна завершилась, і чекатиме Путіна у четвер. А що Путін? Боїться? Побачимо", - написав Єрмак в телеграм у неділю.
- Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
- Зеленський відповів, що Україна чекає на повне припинення вогню. Він також повідомив, що в четвер зустрінеться з Путіним у Туреччині особисто.
- Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині. Він зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".