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"Припинення вогню Росією, потім все інше", - Єрмак про переговори в Туреччині

"А що Путін? Боїться? Побачимо".

"Припинення вогню Росією, потім все інше", - Єрмак про переговори в Туреччині
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч із Владіміром Путіним у Стамбулі, заявив, що передусім має настати припинення вогню.

Про це він написав у Telegram.

"Припинення вогню Росією, потім все інше. Президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб війна завершилась, і чекатиме Путіна у четвер. А що Путін? Боїться? Побачимо", - написав Єрмак в телеграм у неділю.

  • Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі. 
  • Зеленський відповів, що Україна чекає на повне припинення вогню. Він також повідомив, що в четвер зустрінеться з Путіним у Туреччині особисто. 
  • Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині. Він зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно". 
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