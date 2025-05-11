Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині

Водночас президент США сумнівається, що Україна піде на угоду з Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Владіміра Путіна про зустріч у четвер у Туреччині.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це, негайно", - зазначив Трамп.

Він додав, що принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".

"Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч негайно!!!", - наголосив президент США.

Що передувало

Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і заявив, що Україна готова до зустрічі.

Президент Туреччини Ердоган також прийняв пропозицію провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі.