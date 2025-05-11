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Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині

Водночас президент США сумнівається, що Україна піде на угоду з Путіним. 

Трамп: Україна має погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у Туреччині
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Владіміра Путіна про зустріч у четвер у Туреччині. 

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитися на це, негайно", - зазначив Трамп.

Він додав, що принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".

"Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч негайно!!!", - наголосив президент США. 

Що передувало

  • У Києві на засіданні "коаліції охочих" ухвалили рішення про повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має початися 12 травня. Після зустрічі всі п’ять лідерів – Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер – провели телефонну розмову з Трампом. Той закликав до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною. У іншому разі, попередив Трамп, Вашингтон та його партнери запровадять подальші санкції.
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