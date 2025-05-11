Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився на пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня.

Про це пише "Суспільне" із заявою адміністрації Ердогана після телефонної розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зокрема, Ердоган заявив, що на шляху до припинення російсько-української війни "досягнуто історичного поворотного моменту" і, що цією можливістю "слід скористатися".

"Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", — йдеться у повідомленні.

Що передувало