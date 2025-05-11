Макрон прокоментував заяву Путіна щодо прямих переговорів з Україною: "перший крок, але не достатній"

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на заяву Путіна про відновлення переговорів у Стамбулі і назвав такий крок "недостатнім".

Про це пише France 24.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропозиція Путіна — "перший крок, але недостатній" і додав, що "безумовному припиненню вогню не передують переговори".

Під час спілкування із журналістами в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну, Макрон наголосив, що Путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".