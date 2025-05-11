Макрон прокоментував заяву Путіна щодо прямих переговорів з Україною: "перший крок, але не достатній"

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на заяву Путіна про відновлення переговорів у Стамбулі і назвав такий крок "недостатнім".
Про це пише France 24.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропозиція Путіна — "перший крок, але недостатній" і додав, що "безумовному припиненню вогню не передують переговори".
Під час спілкування із журналістами в польському місті Перемишль після повернення з поїздки в Україну, Макрон наголосив, що Путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час".
- Після засідання коаліції охочих 10 травня в Києві лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов. Зокрема, Зеленський заявив, що з 12 травня повинно початися повне і безумовне припинення вогню. Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.
- За даними видання Axios, Зеленський та лідери ЄС сказали телефоном Трампу, що у разі припинення вогню Україна готова на прямі переговори з РФ.
- Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
- Президент США Дональд Трамп назвав наступний тиждень "потенційно великим для Росії та України".