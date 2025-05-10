Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?
Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Львівщині кіт врятував господарів під час пожежі
На Львівщині кіт врятував господарів під час пожежі
ГоловнаПолітика

Подружжя Зеленських разом з європейськими партнерами вшанували пам'ять полеглих Героїв на Майдані Незалежності

Президент Франції, прем'єр-міністри Польщі та Британії, а також новообраний канцлер Німеччини прибули до Києва.

Подружжя Зеленських разом з європейськими партнерами вшанували пам'ять полеглих Героїв на Майдані Незалежності
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський разом із Оленою Зеленською та західними партнерами, які прибули до Києва на зустріч "Коаліції охочих", вшанували пам'ять полеглих Героїв на Майдані Незалежності. 

Фото: Офіс Президента

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Фото: Офіс Президента

"Вшанували памʼять воїнів, які віддали свої життя за нашу свободу, за незалежність України. Вічна слава і вдячність героям – тим, кого вже немає поруч, але хто назавжди з нами. Вічна памʼять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну", — ідеться у повідомленні.

Фото: Офіс Президента

  • 10 травня до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц для зустрічі "Коаліції охочих".
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies