Президент України Володимир Зеленський разом із Оленою Зеленською та західними партнерами, які прибули до Києва на зустріч "Коаліції охочих", вшанували пам'ять полеглих Героїв на Майдані Незалежності.
Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.
"Вшанували памʼять воїнів, які віддали свої життя за нашу свободу, за незалежність України. Вічна слава і вдячність героям – тим, кого вже немає поруч, але хто назавжди з нами. Вічна памʼять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну", — ідеться у повідомленні.
- 10 травня до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц для зустрічі "Коаліції охочих".