Президент Франції, прем'єр-міністри Польщі та Британії, а також новообраний канцлер Німеччини прибули до Києва.

Президент України Володимир Зеленський разом із Оленою Зеленською та західними партнерами, які прибули до Києва на зустріч "Коаліції охочих", вшанували пам'ять полеглих Героїв на Майдані Незалежності.

Фото: Офіс Президента

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Фото: Офіс Президента

"Вшанували памʼять воїнів, які віддали свої життя за нашу свободу, за незалежність України. Вічна слава і вдячність героям – тим, кого вже немає поруч, але хто назавжди з нами. Вічна памʼять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну", — ідеться у повідомленні.

Фото: Офіс Президента