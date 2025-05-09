МЗС Франції: визнання анексованих територій України створить прецедент з широкомасштабними наслідками

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Суспільному розповів про ризик визнання анексії Росією українських територій.

За його словами, таке визнання створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки, і країни Європи хочуть уникнути цього прецеденту за будь-яку ціну.

"Якщо ми почнемо дозволяти міжнародне визнання анексії територій грубою силою, то ми побачимо конфлікти, що виникають по всьому світу на цій основі. Адже цей принцип, який закріплений у Статуті ООН і який запобіг багатьом конфліктам у світі, буде вважатися застарілим. Ми не хочемо, щоб він застарів", — наголосив Барро.

Він нагадав, що міжнародне право може запобігати конфліктам, якщо визнати принцип "ви не втручаєтеся в мої кордони, я не втручаюся у ваші".

Крім того очільник МЗС Франції назвав "фальшивим" перемир'я, оголошене Росією, і послався на моніторинг України на фронтах та у повітрі. Барро повідомив, що Росія порушила оголошене нею перемир'я понад 100 разів.