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Сибіга зустрівся із очільником британського МЗС: говорили про порушення РФ припинення вогню

Глава українського МЗС обговорив з колегою посилання тиску на Росію.

Сибіга зустрівся із очільником британського МЗС: говорили про порушення РФ припинення вогню
Андрій Сибіга і Девід Ламмі
Фото: Андрій Сибіга, "Х"

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі  у Львові.

Про це Сибіга написав у мережі "Х".

Глава зовнішньополітичного відомства України подякував Девіду Ламмі за запровадження Великою Британією масштабних санкцій проти тіньового флоту РФ. 

"Я вдячний за сьогоднішнє оголошення Великою Британією найбільшого пакета санкцій проти тіньового флоту Росії. Посилення тиску та санкцій на Росію є ключовим у підвищенні ціни війни для агресора", — написав Сибіга.

Очільник МЗС України поінформував про поточну ситуацію на полі бою та "постійні порушення Росією режиму припинення вогню".

"Ми зосередилися на подальших дипломатичних зусиллях та заходах, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи", – зазначив глава МЗС України.

  • Велика Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти російського нафтового "тіньового флоту". Під обмеження потраплять до 100 суден, які з 2024 року перевезли вантаж загальною вартістю понад 24 мільярди доларів.
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