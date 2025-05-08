Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо приземлився в Москві

Сьогодні ввечері, 8 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приземлився в аеропорту Москви.
Про це повідомляє TASR.
У Москві Роберт Фіцо має взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення “Великої вітчизняної війни”.
Очікується, що під час візиту він проведе двосторонні переговори з Російським диктатором Володимиром Путіним, головою Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та представником В'єтнаму.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо шукав альтернативний маршрут добирання до Москви для участі в параді перемоги після того, як країни Балтії закрили свій повітряний простір для його рейсу.
- Вчора, 7 травня, президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви для участі в заходах 9 травня.
- Згідно з картою польоту, літак глави сербської держави міг пролетіти через повітряний простір Болгарії, а також над Чорним морем, Грузією та Азербайджаном.