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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо приземлився в Москві

У Москві Фіцо має взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення “Великої вітчизняної війни”. 

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо приземлився в Москві
Путін і прем’єр-міністр Словаччини Роберту Фіцо (ліворуч) тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні ввечері, 8 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приземлився в аеропорту Москви.

Про це повідомляє TASR.

У Москві Роберт Фіцо має взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення “Великої вітчизняної війни”. 

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Очікується, що під час візиту він проведе двосторонні переговори з Російським диктатором Володимиром Путіним, головою Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та представником В'єтнаму.

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо шукав альтернативний маршрут добирання до Москви для участі в параді перемоги після того, як країни Балтії закрили свій повітряний простір для його рейсу.
  • Вчора, 7 травня, президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви для участі в заходах 9 травня.
  • Згідно з картою польоту, літак глави сербської держави міг пролетіти через повітряний простір Болгарії, а також над Чорним морем, Грузією та Азербайджаном.
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