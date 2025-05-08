Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо приземлився в Москві

У Москві Фіцо має взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення “Великої вітчизняної війни”.

Путін і прем’єр-міністр Словаччини Роберту Фіцо (ліворуч) тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 року.

Сьогодні ввечері, 8 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приземлився в аеропорту Москви.

Про це повідомляє TASR.

У Москві Роберт Фіцо має взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення “Великої вітчизняної війни”.

Очікується, що під час візиту він проведе двосторонні переговори з Російським диктатором Володимиром Путіним, головою Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та представником В'єтнаму.