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Канцлер Мерц у Польщі: Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки

Польща також запропонувала ФРН залишити ЗРК Patriot у Ряшеві до кінця року.

Канцлер Мерц у Польщі: Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який прибув до Польщі з візитом, наголосив, що «Росія залишається найбільшою загрозою нашій безпеці та трансатлантичним відносинам».

Таку заяву Мерц зробив на пресконференції з главою польського уряду Дональдом Туском, передає Polsat News.

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Фрідріх Мерц наголосив, що «Росія залишається найбільшою загрозою нашій безпеці та трансатлантичним відносинам». За його словами, Польща як сусід Росії та Білорусі «особливо вразлива», і тому «ми з повним розумінням ставимося до цієї ситуації».

Канцлер Німеччини підкреслив необхідність зміцнення оборонного потенціалу.

«Наш потенціал стримування має бути посилений швидко й ефективно. Польща докладає значних зусиль і робить це також в інтересах усього НАТО», - сказав Мерц.

Натомість Польща запропонувала Німеччині залишити ЗРК Patriot у Ряшеві до кінця року. Туск заявив, що звернувся до канцлера Німеччини з відповідним проханням.

«Присутність солдатів, інфраструктури і засобів ППО не лише Польщі й Німеччини, а й інших країн — це в інтересах України і всієї Європи. Саме тому я звернувся до канцлера з пропозицією розглянути можливість продовження місії німецьких Patriot у Жешуві до кінця року», — сказав польський прем’єр.
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