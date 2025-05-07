Канцлер Мерц у Польщі: Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки

Польща також запропонувала ФРН залишити ЗРК Patriot у Ряшеві до кінця року.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який прибув до Польщі з візитом, наголосив, що «Росія залишається найбільшою загрозою нашій безпеці та трансатлантичним відносинам».

Таку заяву Мерц зробив на пресконференції з главою польського уряду Дональдом Туском, передає Polsat News.

Фрідріх Мерц наголосив, що «Росія залишається найбільшою загрозою нашій безпеці та трансатлантичним відносинам». За його словами, Польща як сусід Росії та Білорусі «особливо вразлива», і тому «ми з повним розумінням ставимося до цієї ситуації».

Канцлер Німеччини підкреслив необхідність зміцнення оборонного потенціалу.

«Наш потенціал стримування має бути посилений швидко й ефективно. Польща докладає значних зусиль і робить це також в інтересах усього НАТО», - сказав Мерц.

Натомість Польща запропонувала Німеччині залишити ЗРК Patriot у Ряшеві до кінця року. Туск заявив, що звернувся до канцлера Німеччини з відповідним проханням.

«Присутність солдатів, інфраструктури і засобів ППО не лише Польщі й Німеччини, а й інших країн — це в інтересах України і всієї Європи. Саме тому я звернувся до канцлера з пропозицією розглянути можливість продовження місії німецьких Patriot у Жешуві до кінця року», — сказав польський прем’єр.