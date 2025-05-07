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Президент Азербайджану Ільхам Алієв не прибуде до Москви на святкування 9 травня

Ільхам Алієв має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не прибуде до Москви на святкування 9 травня
Ільхам Алієв
Фото: EPA/UPG

Очільник Азербайджану Ільхам Алієв не відвідає урочистості до Дня перемоги 9 травня у Москві.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова.

Помічник кремлівського диктатора пояснив відсутність Ільхама Алієва тим, що той “має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву".

Втім, Азербайджан поки не повідомив офіційно про скасування візиту Алієва до Москви.

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Раніше у Кремлі повідомляли, що в урочистостях візьмуть участь щонайменше 29 світових лідерів, а у параді - військовослужбовці з 13 країн. 

  • Слідом за Моді їхати до Москви на парад відмовився міністр оборони Індії. 
  • За офіційною версією, обидва відмовилися їхати до Москви через загострення конфлікту між Індією та Пакистаном. Втім на парад відправлять заступника міністра оборони.
  • Президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви для участі в заходах 9 травня. Літак глави сербської держави міг пролетіти через повітряний простір Болгарії, а також над Чорним морем, Грузією та Азербайджаном.
  • А ось прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо заборонили польоти над Польщею та Литвою по дорозі до Москви.
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