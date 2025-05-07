Очільник Азербайджану Ільхам Алієв не відвідає урочистості до Дня перемоги 9 травня у Москві.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова.

Помічник кремлівського диктатора пояснив відсутність Ільхама Алієва тим, що той “має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву".

Втім, Азербайджан поки не повідомив офіційно про скасування візиту Алієва до Москви.

Раніше у Кремлі повідомляли, що в урочистостях візьмуть участь щонайменше 29 світових лідерів, а у параді - військовослужбовці з 13 країн.