Президент Азербайджану Ільхам Алієв не прибуде до Москви на святкування 9 травня

Очільник Азербайджану Ільхам Алієв не відвідає урочистості до Дня перемоги 9 травня у Москві.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова.
Помічник кремлівського диктатора пояснив відсутність Ільхама Алієва тим, що той “має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву".
Втім, Азербайджан поки не повідомив офіційно про скасування візиту Алієва до Москви.
Раніше у Кремлі повідомляли, що в урочистостях візьмуть участь щонайменше 29 світових лідерів, а у параді - військовослужбовці з 13 країн.
- Слідом за Моді їхати до Москви на парад відмовився міністр оборони Індії.
- За офіційною версією, обидва відмовилися їхати до Москви через загострення конфлікту між Індією та Пакистаном. Втім на парад відправлять заступника міністра оборони.
- Президент Сербії Александр Вучич прибув до Москви для участі в заходах 9 травня. Літак глави сербської держави міг пролетіти через повітряний простір Болгарії, а також над Чорним морем, Грузією та Азербайджаном.
- А ось прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо заборонили польоти над Польщею та Литвою по дорозі до Москви.