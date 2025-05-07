У Росії комунальників відправили на дахи з біноклями шукати українські дрони напередодні 9 травня

Співробітників однієї комунальної установи перевели на майже цілодобовий режим роботи.

У Москві комунальників відправили на дахи з біноклями, шукати українські дрони перед 9 травня.

Про це пише ASTRA.

Співробітників однієї комунальної установи у Москві перевели на майже цілодобовий режим роботи через атаки безпілотників напередодні 9 травня.

"Майстрам дільниць видали біноклі і відправили на дахи житлових будинків стежити за безпілотниками. Ну і всім іншим треба дивитися на небо, шукати дрони", — розповів співробітник одного з районів Москви.

Що цікаво, як діяти у випадку виявлення БпЛА, він не знає: "Нас ніхто не інструктував на цей випадок. Напевно, стандартні заходи — зателефонувати 112".

Комунальники кажуть, що вже три дні працюють понаднормово: "У пунктах на горищах чергування з антидроновими підрозділами, стежимо, готуємося збивати. Двірникам роздали біноклі", — кажуть комунальники.

Такий режим триватиме щонайменше до 9 травня. Кремль очікує нових атак БпЛА під час репетицій та безпосередньо в день параду.