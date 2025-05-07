У Росії комунальників відправили на дахи з біноклями шукати українські дрони напередодні 9 травня

У Москві комунальників відправили на дахи з біноклями, шукати українські дрони перед 9 травня.
Про це пише ASTRA.
Співробітників однієї комунальної установи у Москві перевели на майже цілодобовий режим роботи через атаки безпілотників напередодні 9 травня.
"Майстрам дільниць видали біноклі і відправили на дахи житлових будинків стежити за безпілотниками. Ну і всім іншим треба дивитися на небо, шукати дрони", — розповів співробітник одного з районів Москви.
Що цікаво, як діяти у випадку виявлення БпЛА, він не знає: "Нас ніхто не інструктував на цей випадок. Напевно, стандартні заходи — зателефонувати 112".
Комунальники кажуть, що вже три дні працюють понаднормово: "У пунктах на горищах чергування з антидроновими підрозділами, стежимо, готуємося збивати. Двірникам роздали біноклі", — кажуть комунальники.
Такий режим триватиме щонайменше до 9 травня. Кремль очікує нових атак БпЛА під час репетицій та безпосередньо в день параду.
- Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили два ключові заводи російського ВПК в тилу РФ — "Базальт" і "Сплав". Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області "план килим", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.