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У Росії комунальників відправили на дахи з біноклями шукати українські дрони напередодні 9 травня

Співробітників однієї комунальної установи перевели на майже цілодобовий режим роботи.

У Росії комунальників відправили на дахи з біноклями шукати українські дрони напередодні 9 травня
Президент РФ Володимир Путін, міністр оборони Росії Сергій Шойгу (праворуч) і начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов (лівору
Фото: EPA/UPG

У Москві комунальників відправили на дахи з біноклями, шукати українські дрони перед 9 травня.

Про це пише ASTRA.

Співробітників однієї комунальної установи у Москві перевели на майже цілодобовий режим роботи через атаки безпілотників напередодні 9 травня.

"Майстрам дільниць видали біноклі і відправили на дахи житлових будинків стежити за безпілотниками. Ну і всім іншим треба дивитися на небо, шукати дрони", — розповів співробітник одного з районів Москви.

Що цікаво, як діяти у випадку виявлення БпЛА, він не знає: "Нас ніхто не інструктував на цей випадок. Напевно, стандартні заходи — зателефонувати 112".

Комунальники кажуть, що вже три дні працюють понаднормово: "У пунктах на горищах чергування з антидроновими підрозділами, стежимо, готуємося збивати. Двірникам роздали біноклі", — кажуть комунальники.

Такий режим триватиме щонайменше до 9 травня. Кремль очікує нових атак БпЛА під час репетицій та безпосередньо в день параду.

  • Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили два ключові заводи російського ВПК в тилу РФ — "Базальт" і "Сплав". Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області "план килим", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.
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