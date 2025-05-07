ОВА: у Покровську досі залишаються 2 тисячі людей, ситуація у місті складна

Ворог щодня атакує Покровськ КАБами та б'є з артилерії.

Попри щоденні обстріли у Покровську досі залишаються близько 2 тисяч людей, водночас ситуація у місті складна. Ворог ще більше наблизився до міста.

Про це в ефірі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У місті, попри складну ситуацію, залишається ще близько 2 тисяч людей. Працюють кілька комунальних служб і магазинів.

"Ворог наблизився до міста, але наші Сили оборони роблять усе можливе, щоб їх стримати, це їм вдається. У місті Покровськ ситуація найскладніша, щодня ворог обстрілює керованими авіабомбами, ствольною артилерією і FPV-дронами", — каже очільник ОВА.

Водночас росіяни не дають завезти в Покровськ гуманітарну допомогу, вони обстрілюють усі автомобілі, які в'їжджають у місто. Гарячою точкою залишається і Костянтинівка — тільки за вчора місто зазнало 11 ударів авіабомбами.

"Лише в певний час доби за погодженням із нашими військовими нам вдається завезти гуманітарну та медичну допомогу", — каже Філашкін.

Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.