Поліцейські евакуювали літню мешканку Покровська, яка яка два тижні пролежала без їжі

68-річна не могла ходити та опинилася у пастці — без їжі та допомоги.

Поліцейські евакуювали із прифронтового Покровська на Донеччині літню жінку, яка два тижні пролежала без їжі у власному будинку. Весь цей час жінка стукала у вікно та благала про допомогу.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"15 днів під обстрілами пролежала сама в будинку 68-річна Віра Федорівна. Вона перенесла кілька операцій на нозі та не могла ходити. Пенсіонерка опинилась у пастці – без їжі та допомоги. Рідних у неї немає, вулиця повністю зруйнована ворогом, а всі люди виїхали", – ідеться у повідомленні.

Небайдужі місцеві мешканці повідомили поліціянтам про безпорадну жінку у приватному секторі На момент прибуття евакуаційної групи жінка стукала у вікно та благала про порятунок.

"Ми знайшли її у холодному будинку вкрай знесиленою, голодною, з тяжкими пролежнями. Рани свідчать про те, що жінка могла так лежати набагато довше, ніж 15 днів", – розповів поліцейський Костянтин Туницький.

Під час евакуації жінка попросила у правоохоронців "булочку, бананчик та чай". З її слів, вона вже 10 днів не їла нічого і так лежала знерухомлена. Її евакуювали та передали медичним працівникам.