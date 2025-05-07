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Мешканка Херсонщини заочно отримала довічне за держзраду та колабораціонізм

Вона була призначена “старостою” декількох сіл. По теперішній час засуджена приймає участь у загальному управлінні незаконного органу влади.

Мешканка Херсонщини заочно отримала довічне за держзраду та колабораціонізм
Фото: прокуратура

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури до довічного позбавлення волі заочно засуджено 58-річну мешканку Херсонської області за фактами колабораційної діяльності та державної зради (ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори в суді довели, що у травні 2023 року «радою депутатів Новотроїцького муніципального округу Херсонської області» за поданням зібрання громадян тимчасово окупованих сіл Чкалове, Двійне, Ковильне та Воскресенське Новотроїцької селищної громади Генічеського району Херсонської області, обвинувачену обрано старостою зазначених окупованих сіл.

По теперішній час засуджена приймає участь у загальному управлінні незаконного органу влади, надає безпосередню допомогу в проведенні підривної діяльності проти України представникам держави-агресора у встановленні та підтриманні їх незаконної влади на тимчасово окупованій території.

Допомога жінки представникам іноземної держави призвела до забезпечення сталого та належного функціонування незаконно створених органів влади та посилила заходи тимчасової окупації.

Support LB.ua

Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси, за результатами спеціального судового провадження, обвинувачену визнано винною та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна,  з позбавленням права обіймати будь які посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, державного управління, органах місцевого самоврядування, в органах, що надають публічні послуги на строк 15 років.
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