На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

У чоловіка поранення кінцівок, травматичний шок та контузія.

У Кізомисі на Херсонщині 66-річний чоловік підірвався на ворожій міні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"66-річного постраждалого у тяжкому стані доставили до лікарні. У нього численні уламкові поранення тулуба, рук і ніг, травматичний шок та контузія", — кажуть в ОВА.

Наразі стан потерпілого стабілізували медики, йому надають всю необхідну допомогу.