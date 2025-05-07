На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

У Кізомисі на Херсонщині 66-річний чоловік підірвався на ворожій міні.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"66-річного постраждалого у тяжкому стані доставили до лікарні. У нього численні уламкові поранення тулуба, рук і ніг, травматичний шок та контузія", — кажуть в ОВА.
Наразі стан потерпілого стабілізували медики, йому надають всю необхідну допомогу.
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