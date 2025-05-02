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На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ загинули та постраждали троє людей

Ворог застосував дрони та артилерію.

На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ загинули та постраждали троє людей
Фото: прокуратура Херсонської області

Упродовж дня російська армія атакувала дронами Херсон і Станіслав. Унаслідок ворожих ударів загинула одна людина, двоє поранені. 

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — кажуть у відомстві.  За даними слідства, протягом 2 травня російські війська здійснили чергові обстріли населених пунктів Херсонської області із застосуванням артилерії та різного типу безпілотників. 

Станом на 17:00 відомо про одну загиблу людину та двох поранених цивільних.  "О 10:40 внаслідок атаки FPV-дроном у Станіславі загинув 34-річний чоловік. О 13:30 у Херсоні військові армії рф атакували FPV-дроном цивільні автомобілі на автостоянці поблизу супермаркету. Внаслідок чого отримали поранення двоє чоловіків 52-х і 60-ти років", — ідеться у повідомленні.  
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