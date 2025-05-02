Bloomberg: команда Трампа підготувала варіанти тиску на РФ

Пропозиції, зокрема, включають можливість націлити санкції на банківський сектор Росії або запровадити так звані вторинні санкції.

Президент США Дональд Трамп може посилити економічний тиск на Росію, якщо Москва не погодиться на припинення війни в Україні, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Американські чиновники підготували для Трампа кілька варіантів нових санкцій. Рішення ще не ухвалене, оскільки тривають дипломатичні перемовини.

Україна та її союзники закликають Вашингтон запровадити додаткові обмеження, зокрема, щодо енергетичного експорту та доходів Росії від продажу нафти, щоб змусити Кремль погодитися на припинення вогню на умовах, запропонованих Трампом.

Пропозиції включають можливість націлити санкції на банківський сектор Росії або запровадити так звані вторинні санкції. Раніше американський президент у своїй соцмережі написав, що «у Путіна немає причин обстрілювати цивільні райони» і що «це змушує мене думати, що він не хоче зупиняти війну».

Обговорення можуть ускладнитися через нещодавні кадрові перестановки в команді Трампа: радника з національної безпеки Майка Волца усунули з посади, тимчасово його обов’язки виконує Марко Рубіо.

Окремо сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що отримав підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який передбачає «руйнівні» санкції проти Росії, включно з митами для країн, які купують російську нафту, газ чи уран. Згідно з документом, на імпорт з таких країн може бути запроваджено 500% мита.

США також запропонували союзникам варіант мирної угоди, що передбачає визнання контролю Росії над Кримом і замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту. Угода може включати гарантії безпеки для України, поступове зняття санкцій з Росії та повернення Запорізької АЕС під український контроль із подальшим наглядом США.