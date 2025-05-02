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Євросоюз оштрафував TikTok на 530 млн євро через неналежний захист даних

TikTok планує оскаржити це рішення.

Євросоюз оштрафував TikTok на 530 млн євро через неналежний захист даних
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 2 травня, головний регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував TikTok на 530 мільйонів євро (600 мільйонів доларів) через занепокоєння щодо захисту інформації користувачів, передає Reuters. 

Уповноважений Ірландії із захисту даних (DPC) заявив, що TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, не зміг довести, що персональні дані користувачів з ЄС, до деяких з яких співробітники в Китаї мають дистанційний доступ, отримали високий рівень захисту, передбачений законодавством ЄС.

В результаті, платформа коротких відео не врахувала потенційний доступ китайської влади до даних.
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