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SpaceX вивела на орбіту ще 28 супутників Starlink

Ракета Falcon 9 запустила місію SpaceX Starlink 6-75 вчора ввечері зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Американська компанія SpaceX запустила чергову місію Starlink, повідомляє сайт Space.com.

Ракета Falcon 9 запустила місію SpaceX Starlink 6-75 вчора ввечері зі станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. 

Ракета вивела 28 нових супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту , де вони приєднаються до сузір'я з понад 7200 широкосмугових супутників.

Фото: space.com

Вимкнення головного двигуна дев'яти двигунів Merlin ракети-носій Falcon 9 сталося приблизно через 2,5 хвилини польоту.Мережа Starlink компанії SpaceX складається з понад 7200 супутників.

Запуск у четвер став 51-ю місією Falcon 9 SpaceX у 2025 році та 34-м запуском Starlink компанії цього року. Компанія також здійснила два випробувальні польоти своєї мегаракети Starship у 2025 році.

Фото: space.com

На початку квітня Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі. Їх передадуть у лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури.
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