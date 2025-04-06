Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі

Наша держава отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink.
очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, термінали передадуть у лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури. Вони мають забезпечити безперебійний зв’язок там, де це найбільше потрібно.
Федоров додав що в Україні вже працюють понад 50 тисяч таких терміналів, більшість із них отримали від Польщі.
- Днями з’явилася інформація про те, що уряд Німеччини оплачує послуги супутникового інтернету для України, які надає французька компанія Eutelsat, що розвиває альтернативу проєкту Starlink Ілона Маска.
- У березні стало відомо, що французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом щодо надання Україні додаткового доступу до інтернету.
- Того ж місяця повідомлялося, що Єврокомісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink. Речник Комісії Томас Реньє заявив, що Київ уже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom — об’єднану мережу існуючих національних урядових супутників ЄС — і IRIS², нову групу, яка має запрацювати лише у 2030-х роках.
- Тим часом Міністерство цифровізації Польщі у березні заявило, що від початку повномасштабного вторгнення Росії витратили майже 83 млн доларів на Starlink для України.