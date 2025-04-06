У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаТехнології

Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі

Їх передадуть у лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури.

Україна отримала ще 5 тисяч терміналів Starlink від Польщі
Starlink на Харківщині, фото ілюстративне
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Наша держава отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink.

Про це повідомив

очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Support LB.ua

За його словами, термінали передадуть у лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури. Вони мають забезпечити безперебійний зв’язок там, де це найбільше потрібно.

Федоров додав що в Україні вже працюють понад 50 тисяч таких терміналів, більшість із них отримали від Польщі.

  • Днями з’явилася інформація про те, що уряд Німеччини оплачує послуги супутникового інтернету для України, які надає французька компанія Eutelsat, що розвиває альтернативу проєкту Starlink Ілона Маска.
  • У березні стало відомо, що французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом щодо надання Україні додаткового доступу до інтернету.
  • Того ж місяця повідомлялося, що Єврокомісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після погроз Ілона Маска щодо позбалення Києва доступу до Starlink. Речник Комісії Томас Реньє заявив, що Київ уже "висловив зацікавленість" у тому, як він може використовувати Govsatcom — об’єднану мережу існуючих національних урядових супутників ЄС — і IRIS², нову групу, яка має запрацювати лише у 2030-х роках.
  • Тим часом Міністерство цифровізації Польщі у березні заявило, що від початку повномасштабного вторгнення Росії витратили майже 83 млн доларів на Starlink для України.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies