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Росіяни намагаються штурмувати село Басівку на Сумщині, але безуспішно

Російська пропаганда поширює фейк про нібито "окупацію" населеного пункту.

Росіяни намагаються штурмувати село Басівку на Сумщині, але безуспішно
село Басівка (Сумщина) на карті
Фото: Facebook/Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Росіяни намагаються малими групами штурмувати село Басівку на Сумщині, але населений пункт не окупований.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Так у ЦСК спростували фейк російської пропаганди про нібито окупацію населеного пункту.

«Село не перебуває під контролем ворога. Окупанти здійснюють спроби штурму малими групами, але Сили оборони України ефективно їх знищують. У самому населеному пункті тривають бої», - зазначив Центр стратегічних комунікацій.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем.

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