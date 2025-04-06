ОТУ "Сіверськ": росіяни перекидають угрупування ближче до північного кордону України

Армія РФ зберігає інтенсивність обстрілів по прикордонних громадах Сумської, Чернігівської та Харківської областей, застосовуючи фактичні всі види озброєння.

Про це розповідає речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "Суспільне".

За словами Мисника, ознак формування скупчення ворожих угрупувань на півночі немає, але українські військові готуються до різних варіантів розвитку подій.

Водночас російська армія перекидає певні угрупування ближче до північного кордону з Україною.

"Фіксуємо присутність військ РФ. Це сотні кілометрів державного кордону. Перекидаються певні сили, але ознак формування потужного угрупування на даний час ми не вбачаємо. Але ми готуємося до різних варіантів розвитку подій. Російські військові, використовуючи свою транспортну логістику, можуть перекидати сили досить швидко. Ми намагаємося завдавати ударів вглиб території РФ. Будь-яку техніку максимально знищуємо", — каже Мисник.

Військовий додає, що здебільшого росіяни використовують ДРГ.

"Ми знаємо, що вони використовують спецпризначенців у якості ДРГ. Ми даємо відсіч. Зараз вже з'являється "зеленка" (рослинність — ред.), є певні рельєфні особливості. Завжди цей регіон був сприятливий для застосування ДРГ. Але у нас достатньо технічних засобів для фіксування. Є протидиверсійні резерви. Але загроза застосування ДРГ існує", — каже речник.

Військовий зазначає, що росіяни використовують увесь арсенал озброєння під час обстрілів Сумщини: FPV, скиди з БпЛА, КАБ.