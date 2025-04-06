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Російські війська здійснили 27 обстрілів прикордоння Сумщини

Пролунали 74 вибухи.

Російські війська здійснили 27 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: Сумська ОВА

Уночі та вранці 6 квітня російські війська здійснили 27 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області. 

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

"Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Ямпільська громади", — ідеться у повідомленні.

Ворог застосував FPV-дрони, завдав авіаційних ударів з використанням КАБів, атакував з БпЛА, бив з мінометів, артилерії.

Шалигинська громада: здійснено удар FPV-дроном (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи), артилерії (4 вибухи).

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометні обстріли (8 вибухів), авіаційний удар з використанням КАБ (1 вибух)

Великописарівська громада: завдано артилерійські обстріли (27 вибухів), удар FPV-дронами (3 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено одне приватне домоволодіння. 

Сумська громада: здійснено удар  БПЛА (8 вибухів). Внаслідок вибухів Пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.

Ямпільська громада: росіяни вдарили FPV-дроном (1 вибух) та БПЛА (3 вибухи).

  • У Сумах ворог атакував 8 "шахедами" інфраструктуру міста. Унаслідок влучання ворожих БпЛА пошкоджені складські приміщення та адміністративна будівля, а також 18 транспортних засобів.
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