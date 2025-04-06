Армія РФ атакувала з БпЛА місто Суми

Сьогодні вночі ворожі БпЛА атакували одне з підприємств міста Суми. Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення.
Про це повідомляє поліція Сумщини.
Унаслідок влучання ворожих БпЛА пошкоджені складські приміщення та адміністративна будівля, а також 18 транспортних засобів.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
"На місці удару працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які здійснюють обстеження та документування місця обстрілу", — ідеться у повідомленні.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
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