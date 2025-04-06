Армія РФ атакувала з БпЛА місто Суми

Виникла пожежа на одному з підприємств.

Сьогодні вночі ворожі БпЛА атакували одне з підприємств міста Суми. Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

Унаслідок влучання ворожих БпЛА пошкоджені складські приміщення та адміністративна будівля, а також 18 транспортних засобів.

Фото: поліція Сумщини

Інформація щодо постраждалих не надходила.

"На місці удару працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які здійснюють обстеження та документування місця обстрілу", — ідеться у повідомленні.

Фото: поліція Сумщини

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Надранок росіяни атакували КАБами місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних. Виникла пожежа.