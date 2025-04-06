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Армія РФ атакувала з БпЛА місто Суми

Виникла пожежа на одному з підприємств.

Армія РФ атакувала з БпЛА місто Суми
наслідки ворожої атаки на Суми
Фото: поліція Сумської області

Сьогодні вночі ворожі БпЛА атакували одне з підприємств міста Суми. Унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення.

Про це повідомляє поліція Сумщини. 

Унаслідок влучання ворожих БпЛА пошкоджені складські приміщення та адміністративна будівля, а також 18 транспортних засобів. 

Фото: поліція Сумщини

Інформація щодо постраждалих не надходила.

"На місці удару працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які здійснюють обстеження та документування місця обстрілу", — ідеться у повідомленні. 

Фото: поліція Сумщини

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

  • Надранок росіяни атакували КАБами місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних. Виникла пожежа.
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