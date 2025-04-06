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Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають

Противник планував дистанційно зносити нам заводи, а насправді то втрачає машину, то пропускає далекі дрони на аеродроми ядерної тріади.

Бомбардувальник Ту-22М3, що впав у поле на території Червоногвардійського округу Ставропольського краю 19 квітня 2024 року
Фото: російські ЗМІ
Бомбардувальник Ту-22М3, що впав у поле на території Червоногвардійського округу Ставропольського краю 19 квітня 2024 року

Чергова аварія Ту-22М3 під селом Буреть Усольського району Іркутської області — загинув правий пілот, на жаль, решта екіпажу жива.

На жаль, бо коли ворог використовує древні Х-22, які наводяться на великі маси металу в містах, руйнуючи будинки, торгові центри, то будь-яка втрата серед особового складу повинна викликати тільки радість і нічого більше. 

Адже ці люди спокійно сплять, обіймають дітей, цілують дружин, знаючи, що тонна вибухівки знесла будинок в Україні.

Останній удар Х-22 по мирному населенню — 1 лютого, коли ракета знесла під'їзд будинку в Полтаві, загинули 14 людей. 

Аварія вже друга у Приангар'ї за рік — навесні минулого року Ту-22М3 впав під Михайлівкою поблизу Іркутська.

Воно й зрозуміло: постійні тренування, рульожка, перельоти, щоб уникнути наших далекобійних дронів — все це з'їдає ресурс.

А найсвіжіший літак — 1993 року модернізації. Тобто, жодної модернізації планерів, частини авіоніки та багато чого іншого, що й зовсім родом із “світлого радянського минулого”.

Модернізація бомбардувальників Ту-22М3 у версію Ту-22М3М в Казані
Фото: змі окупантів
Модернізація бомбардувальників Ту-22М3 у версію Ту-22М3М в Казані

Свого часу в Москві любили називати ці літаки вбивцями європейської системи протиракетної оборони і рахувати, скільки Ту-22М3 потрібно, щоб вивести з ладу один авіаносець США. А закінчилося все тим, що довелося кидати по Україні Х-22, з точністю торговий центр туди-сюди.

Цікаво, якщо до аеродромів РФ долітають три десятки тихохідних дронів, що б з ними зробили кілька тисяч “томагавків? Адже росіяни хотіли кидати виклик США і вимагали від НАТО відсувати межі на 1997 рік, ставили ультиматуми?

А потім виявилося, що можна тільки зробити акт самоспалення всією країною, якщо перші економіки світу з'являться на війну — убити себе і сусідів ядерною зброєю.

У США навчання пілота В-52 у цінах 2023 року коштує майже 11 млн доларів. Так, що загибель правого пілота та лікарня через катапультацію для лівого — це вже смачно. Та й сама машина коштує за різними даними до 280-300 млн доларів.

Не залишкова ціна, не ціна із судового засідання, щоб повісити борг на винного пілота, а цикл для бюджету — двигуни, підсанкційна електроніка для модернізації, переспорядження ракет.

Це вже п’ята машина, знищена безповоротно, включаючи ту, яка була уражена в Ставропольському краї зенітним вогнем

Ще як мінімум шість Ту-22М3 отримали пошкодження різного ступеня тяжкості — від диверсій, прильотів далекобійних дронів по Сольцях, Шайковці та Оленьї.

Під час вибуху на військовому аеродромі «Оленья» в Мурманській області Росії було пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.
Фото: Радіо Свобода
Під час вибуху на військовому аеродромі «Оленья» в Мурманській області Росії було пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.

Непогано. Вивести з ладу від чверті до третини справних бортів у РФ — добре повоювали з придуманою країною 404, видно як добре йде СВО і геніальний план великого полководця.

Ну і добре показує глибину стратегічного планування в Кремлі — вплутатися у війну з не найменшою країною Європи, за спиною якої — найбільші потужні економіки світу, не маючи виробництва тих же далеких літаків. І дрони “коаліція дронів” виготовляє сотні тисяч, а ресурсу Ту-22 все менше і менше.

І доводиться дедалі більше переганяти їх між аеродромами, ховати, навчати пілотів замість збитих, загиблих при прильотах чи аваріях. 

В ідеалі, якщо РФ вибере розповідати губами Путіна, що може добити Україну, — роками відновлювати втрачене, без найменших перспектив це зробити. Тому, що Ту-22М3М — це теж корпуси з радянського доробку, серійного виробництва росіяни досі не змогли налагодити. 

ГШ відзвітував, що минулий удар по Енгельсу знищив 96 крилатих ракет усіх видів, більша частина з яких була Х-101. Це вже саме стратегічне бомбардування — по суті двомісячне виробництво.

Удар по Енгельсу
Фото: Генштаб
Удар по Енгельсу

У противника пауза на розосередження, виробництво нових засобів доставки, маскування, розслідування по аваріях, ми використовуємо цей час, щоб краще увійти в зиму 2025-го, розосередити малу генерацію, заводи і майданчики для збору зброї та техніки.

Кожне ураження, кожна аварія, кожен інцидент для нас на вагу золота — ворог втрачає ресурс, який не відновлюється.

Кирило Данильченко ака Ронін
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