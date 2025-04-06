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Росіяни атакували КАБами багатоповерхівку у Куп'янську, є постраждалі

Виникла пожежа на площі 100 м. кв.

Росіяни атакували КАБами багатоповерхівку у Куп'янську, є постраждалі
наслідки російської атаки на Куп'янськ
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні вранці російські війська атакували КАБами багатоквартирний будинок у місті Куп'янськ Харківської області. Унаслідок удару виникла пожежа, двоє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання КАБ в 9-й поверх житлового багатоквартирного будинку відбулось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир", — ідеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов

Унаслідок влучання виникла пожежа на площі 100 м. кв. Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках. 

Фото: Олег Синєгубов

Також відомо про постраждалих. Поранень зазнали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.

  • Близько п'ятої ранку неділі російська армія атакувала Київ балістикою. У місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах. У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок. 
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