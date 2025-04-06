Росіяни атакували КАБами багатоповерхівку у Куп'янську, є постраждалі

Сьогодні вранці російські війська атакували КАБами багатоквартирний будинок у місті Куп'янськ Харківської області. Унаслідок удару виникла пожежа, двоє людей постраждали.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок влучання КАБ в 9-й поверх житлового багатоквартирного будинку відбулось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок влучання виникла пожежа на площі 100 м. кв. Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках.
Також відомо про постраждалих. Поранень зазнали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.
- Близько п'ятої ранку неділі російська армія атакувала Київ балістикою. У місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах. У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок.