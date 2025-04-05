Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що темпи просування Росії в Україні знижуються щомісяця з листопада 2024 року.

Про це відомство повідомляє у своєму звіті.

У березні цього року окупанти, попередньо, захопили 143 км кв української території, що в середньому становить менше ніж 5 км кв на добу.

Темпи просування окупантів знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 км кв.

Водночас, як зазначає відомство, українські бійці також проводили тактичні контратаки, зокрема поблизу Покровська. Це дозволило нівелювати деякі здобутки окупантів.

Також Міноборони повідомляє, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість атак, однак це не призвело до збільшення темпів просування.