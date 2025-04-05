Упроовж дня у Дніпропетровській області через атаки російських окупантів постраждали четверо людей. Ворог атакував дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня агресор бив по Нікопольщині важкою артилерією та БпЛА. Поцілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.

Поранений 46-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, по 3 приватні та багатоповерхові будинки, господарська споруда, авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російських ударів

По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, російська армія вдарила безпілотником. Люди неушкоджені.

На Синельникіщині, за уточненою інформацією, через вранішній удар КАБом, постраждали три людини. Окрім хлопчика та жінки, 68-річний чоловік. Потрощені 18 будинків та амбулаторія.

На Межівську громаду агресор спрямував БпЛА. Понівечена приватна оселя.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російських ударів