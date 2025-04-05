Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпропетровській області через росіян постраждали четверо людей

Ворог атакував область дронами та артилерією.

У Дніпропетровській області через росіян постраждали четверо людей
Наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упроовж дня у Дніпропетровській області через атаки російських окупантів постраждали четверо людей. Ворог атакував дронами та артилерією.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Протягом дня агресор бив по Нікопольщині важкою артилерією та БпЛА. Поцілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.

Поранений 46-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. 

Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, по 3 приватні та багатоповерхові будинки, господарська споруда, авто. 

наслідки російських ударів
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російських ударів

По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, російська армія вдарила безпілотником. Люди неушкоджені. 

На Синельникіщині, за уточненою інформацією, через вранішній удар КАБом, постраждали три людини. Окрім хлопчика та жінки, 68-річний чоловік. Потрощені 18 будинків та амбулаторія.

На Межівську громаду агресор спрямував БпЛА. Понівечена приватна оселя. 

наслідки російських ударів
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російських ударів

  • Вчора росіяни атакували Кривий Ріг. Станом на 5 квітня кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 72. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies