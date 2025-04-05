Безпілотники СБУ атакували російський завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку, — джерела

Дрони СБУ уразили в російський завод "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області, який виробляє вибухівку.

Про це інформують джерела LB.ua.

Вночі 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області. Цей завод є одним з провідних в РФ та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт).

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок — керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", — наголосило поінформоване джерело в СБУ.