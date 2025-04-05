Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість жертв зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість жертв зросла (оновлення)
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотники СБУ атакували російський завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку, — джерела

Пролунало понад 20 вибухів.

Безпілотники СБУ атакували російський завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку, — джерела
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Дрони СБУ уразили в російський завод "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області, який виробляє вибухівку.

Про це інформують джерела LB.ua.

Вночі 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області. Цей завод є одним з провідних в РФ та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт).  

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок — керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", — наголосило поінформоване джерело в СБУ.

  • За інформацією ЦПД, у ніч на 5 квітня невідомі дрони атакували важливий об'єкт російського ВПК підприємство АТ "Оптиковолоконные Системы" у місті Саранськ РФ. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies