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На Херсонщині унаслідок ворожих атак сьогодні постраждали троє людей

Росіяни вкотре вдарили по Антонівці і селу Червоний Маяк.

На Херсонщині унаслідок ворожих атак сьогодні постраждали троє людей
Фото: Wikimapia

В Антонівці двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під удар ворожого БпЛА потрапив 60-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненнями тулуба та ніг. 

Медики оцінюють стан потерпілого як тяжкий. 

Також меддопомога знадобилась 63-річній жительці Антонівки. В неї ‒ вибухова травма та уламкове поранення стегна. 

Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

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Крім того, близько 11:30 російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільного у селі Червоний Маяк. Чоловіка з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями гомілки доправили до лікарні.

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