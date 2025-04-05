На Херсонщині унаслідок ворожих атак сьогодні постраждали троє людей

Росіяни вкотре вдарили по Антонівці і селу Червоний Маяк.

В Антонівці двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під удар ворожого БпЛА потрапив 60-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненнями тулуба та ніг.

Медики оцінюють стан потерпілого як тяжкий.

Також меддопомога знадобилась 63-річній жительці Антонівки. В неї ‒ вибухова травма та уламкове поранення стегна.

Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Крім того, близько 11:30 російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільного у селі Червоний Маяк. Чоловіка з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями гомілки доправили до лікарні.