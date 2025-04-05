На Херсонщині унаслідок ворожих атак сьогодні постраждали троє людей

В Антонівці двоє людей постраждали через атаку російського безпілотника, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Під удар ворожого БпЛА потрапив 60-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненнями тулуба та ніг.
Медики оцінюють стан потерпілого як тяжкий.
Також меддопомога знадобилась 63-річній жительці Антонівки. В неї ‒ вибухова травма та уламкове поранення стегна.
Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Крім того, близько 11:30 російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільного у селі Червоний Маяк. Чоловіка з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями гомілки доправили до лікарні.
- Упродовж минулої доби російські війська атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Під обстрілами опинилися 32 населені пунтки, п'ятеро цивільних зазнали поранень.