Президент Володимир Зеленський відреагував на вчорашній ракетно-дроновий удар РФ по Кривому Рогу, унаслідок якого загинули дев'ятеро дітей.

Про це глава держави написав у Facebook.

"Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта – 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу. Було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Також загинули, на жаль, 9 дорослих. Мої співчуття всім рідним та близьким", — пише Президент.

Російська ракета влучила просто по вулиці, де навколо звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. Відомо про 62 постраждалих від удару, серед них 12 дітей. Є дуже важкі поранені, зараз вони в лікарнях. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати життя.

Окрім удару балістикою росіяни застосували вчора проти Кривого Рогу ударні дрони – "просто в час рятувальної операції, у час цього горя для людей. Через удар дронами 7 людей були поранені, одна людина загинула. Просто не буває глибших цинізму, підлості й ненависті до людей, ніж ті, які Росія собою зараз уособлює".

"Дуже важливо, щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу. Кривий Ріг і всю Україну вчора й сьогодні вже багато хто підтримав. Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилися посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", — додає Зеленський.

Президент наголошує, щоб завершити війну, треба не боятися називати речі своїми іменами. "Треба не боятися тиснути на того, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів", — підкреслює Президент.

Глава держави додає, що вчора війбулася розмова з американською стороною щодо додаткових систем ППО для захисту якраз від подібних ракетних ударів.

"Розраховуємо на наші домовленості з Президентом Сполучених Штатів, який обіцяв допомогти з пошуком додаткових "петріотів". І розраховуємо на те, що сила світу все ж подолає це зло – цю війну, цю російську агресію. Зупинити вбивства людей, зберегти життя дітей і встановити тривалий мир можна лише завдяки силі та скоординованій роботі партнерів. Дякую всім, хто з Україною – від початку цієї війни й особливо в такі трагічні дні. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані російськими ударами!", — каже Зеленський.